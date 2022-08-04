Путин разрешил использовать маткапитал для оплаты частного образования

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий использовать средства материнского капитала на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что это поможет повысить доступность дошкольного образования, поскольку родители смогут использовать маткапитал на оплату частных детских садов, у которых есть лицензии на образовательную деятельность.

Напомним, выплаты по маткапиталу проиндексированы с 1 февраля этого года. Сейчас ее размер на первого ребенка составляет 524,5 тыс. рублей, на второго — 693,1 тыс. Эти средства можно также потратить на улучшение жилищных условий, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью, направить в накопительную часть пенсии матери или на ежемесячные выплаты на второго ребенка в возрасте до 3 лет.