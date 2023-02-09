В Госдуме предложили проводить «Разговоры о важном» с родителями школьников

Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова предложила организовывать родительские собрания в школах в формате «Разговоры о важном». По ее мнению, во время бесед родителей с классными руководителями необходимо устраивать тематические беседы и обсуждать не только «покупку штор».

«В министерство просвещения направим такое предложение — „Разговоры о важном“ для родителей... Тогда может и ходить будут охотнее на родительские собрания», — цитирует депутата РИА Новости.

«Разговоры о важном» – новый формат классных часов со всеми учениками российских школ с 1 по 11 классы. Такие беседы проводятся в начале каждой учебной недели для развития патриотизма, нравственности, гражданского воспитания детей, а также их исторического просвещения. Первый урок прошел во всех российских школах 5 сентября 2022 года в День знаний. Кроме того, 1 сентября Президент РФ Владимир Путин во время поездки в Калининград лично провел такой урок в одной из школ.