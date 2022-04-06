В Госдуме предложили продлить выходные в мае до 10 дней

Майские выходные необходимо увеличить до 10 дней. Такие изменения в производственный календарь предложил внести зампред Госдумы, депутат партии «Новые люди» Владислав Даванков, сообщают «Известия».

Выходные стоит установить в период с 1 по 10 мая. Такая мера, по мнению парламентария, поможет огородникам раньше высадить овощи и наладить снабжение продовольствием. Также это даст возможность людям провести больше времени с семьей и друзьями.

Даванков подчеркнул, что в России уже имеется подобный опыт с организацией длинных выходных, связанных с пандемией коронавируса.

В этом году выходными днями в производственном календаре значатся 30 апреля — 1 мая и 7−10 мая. В период с 4 по 6 мая включительно россияне будут работать.