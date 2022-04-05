Татарстанцев в мае ждут дополнительные дни отдыха

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Дополнительные выходные дни ждут жителей Татарстана в начале мая. Это следует из производственного календаря, опубликованного Минтрудом РТ.

Нерабочими и праздничными днями в этом месяце будут: 1 мая — праздник Весны и Труда, 9 мая — День Победы. Постановлением Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2022 году» перенесены следующие выходные дни: с субботы 1 января на вторник 3 мая, с воскресенья 2 января на вторник 10 мая.

Таким образом, жители республики будут отдыхать с 1 по 3 и с 7 по 10 мая.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 2022 году жителей Татарстана ждет 119 выходных дней, что на два выходных меньше, чем в 2021 году.