В Госдуме предложили отменить роуминг для россиян, находящихся в Казахстане

Необходимо отменить роуминг для россиян, которые находились либо находятся в Казахстане в период с 5 по 19 января. С таким предложением выступили представители Комитета Госдумы по информполитике, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Александра Хинштейна.

«Сегодня депутаты „Единой России“ — члены IT-комитета Госдумы — обратились к Минцифре России и ведущим операторам связи („Большая шестерка“) с предложением отменить плату за международный роуминг для российских абонентов, находившихся/находящихся в Казахстане в период с 5 по 19 января», — цитирует его ТАСС.

По словам Хинштейна, граждане, находящиеся в чрезвычайных обстоятельствах, потратили много средств, общаясь с диппредставительствами, авиакомпаниями, а также связываясь с родными и друзьями. В своем Telegram политик заявил, что данная инициатива уже обсуждалась с руководством Минцифры и получила его поддержку.

«Рассчитываем, что уже к сегодняшнему вечеру коллеги выработают алгоритм их реализации», — заметил он.

Ранее полномочный представитель Татарстана в Казахстане рассказал, что россияне смогут покинуть Казахстан через территорию Киргизии не имея ПЦР-теста на Covid-19.