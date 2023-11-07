В Госдуме предложили финансово поощрять женщин, отказавшихся от аборта

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Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев предложил рассмотреть идею финансового поощрения женщин, которые отказались от аборта и решили родить, впоследствии передав ребенка на воспитание государству. Такое обращение депутат направил заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой, сообщает РИА Новости.

«Предлагаю к рассмотрению инициативу финансового поощрения женщин, решивших родить ребенка вместо ранее принятого решения сделать аборт, с последующей передачей ребенка на воспитание Государству», – отметил Хамзаев в своем Telegram-канале.

По словам депутата, сохранение жизни ребенка – это самое главное в стратегии по уменьшению количества абортов в России.

Кроме того, Хамзаев добавил, что в настоящее время депутаты Госдумы рассматривают предложения по изменению статьи об искусственном прерывании беременности из закона «Об основах охраны здоровья».

Ранее мы рассказывали, что Минздрав РФ ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности в России. Так, министерство внесло препараты для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету.

«Лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету: мизопростол, мифепристон, циклопентолат», – указано в документе.

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года.