Минздрав ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности в России

Министерство здравоохранения Российской Федерации внесло препараты для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету: мизопростол, мифепристон, циклопентолат», – указано в документе.

Отмечается, что приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Республике Татарстан треть коммерческих медицинских учреждений отказалась от лицензий на прерывание беременности.

С данной инициативой на расширенном совещании 2 августа выступила Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.По итогам встречи, татарстанские клиники стали убирать из перечня услугу по прерыванию беременности, отметила омбудсмен.

По ее словам, частные клиники редко проводят доабортные консультации. В результате 15 женщин из 100 принимают решение сохранить беременность. Кроме того, многие медучреждения не соблюдают положенную неделю тишины, также есть вопросы к качеству отчетности по абортам.