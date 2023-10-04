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Минздрав ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности в России
Министерство здравоохранения Российской Федерации внесло препараты для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
«Лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету: мизопростол, мифепристон, циклопентолат», – указано в документе.
Отмечается, что приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Республике Татарстан треть коммерческих медицинских учреждений отказалась от лицензий на прерывание беременности.
С данной инициативой на расширенном совещании 2 августа выступила Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.По итогам встречи, татарстанские клиники стали убирать из перечня услугу по прерыванию беременности, отметила омбудсмен.
По ее словам, частные клиники редко проводят доабортные консультации. В результате 15 женщин из 100 принимают решение сохранить беременность. Кроме того, многие медучреждения не соблюдают положенную неделю тишины, также есть вопросы к качеству отчетности по абортам.
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