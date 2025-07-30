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Общество 30 июля 2025 10:12

В Госдуме предложили давать отцам дополнительный отпуск при рождении ребенка

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В Госдуме предложили давать отцам дополнительный отпуск при рождении ребенка
Фото: © «Татар-информ»

В Госдуме предложили ввести обязательный оплачиваемый отпуск для отцов при рождении ребенка сроком 14 дней. Автором законопроекта выступил вице-спикер палаты Борис Чернышов.

«Работникам (отцам, опекунам) по их заявлению предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью четырнадцать календарных дней в случае рождения ребенка», – приводит текст документа РИА «Новости».

Как отметил Чернышов, отсутствие гарантированного и оплачиваемого отпуска для отца в связи с рождением ребенка – это большой пробел в системе поддержки семьи. Он отметил, что в первые недели жизни малыша семья испытывает высокую нагрузку, к тому же матери нужно восстановиться после родов. И в этот момент, по мнению автора законопроекта, отцу крайне важно физически и эмоционально помочь, но они идут на работу в силу экономических соображений, добавил вице-спикер Госдумы.

Причем, как подчеркнул Чернышенко, реализация его инициативы не только поддержит молодые семьи и освободит мать от части бытовых и физических забот, но и сформирует прочную эмоциональную связь между отцом и ребенком, активно вовлечет папу в уход за новорожденным с первых дней его жизни и, как следствие, укрепит семейные узы.

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#отпуск #семьи с детьми #родители #Госдума
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