В России создали учебник для молодых семей

Новосибирский педуниверситет (НГПУ) издал практический сборник уроков, которые помогут сформировать родительские компетенции. Пособие рассчитано на молодых семей, пишет ТАСС.

Как отметили сотрудники вуза, учебник поможет натренировать «мышцы родительства», а также критическое мышление и эмпатию. Книгу разработали в рамках госзадания Минпросвещения РФ.

В данном пособии поднимаются разные темы, например, привязанность и как она влияет на развитие ребенка, конфликты между родителями и детьми, деструктивное воспитание, кризисы в отношениях между супругами. Об этом и многом другом в учебнике рассказывается в форме учебных задач, диалогов и описания ситуаций.