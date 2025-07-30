news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 30 июля 2025 08:32

В России создали учебник для молодых семей

Читайте нас в
Телеграм

Новосибирский педуниверситет (НГПУ) издал практический сборник уроков, которые помогут сформировать родительские компетенции. Пособие рассчитано на молодых семей, пишет ТАСС.

Как отметили сотрудники вуза, учебник поможет натренировать «мышцы родительства», а также критическое мышление и эмпатию. Книгу разработали в рамках госзадания Минпросвещения РФ.

В данном пособии поднимаются разные темы, например, привязанность и как она влияет на развитие ребенка, конфликты между родителями и детьми, деструктивное воспитание, кризисы в отношениях между супругами. Об этом и многом другом в учебнике рассказывается в форме учебных задач, диалогов и описания ситуаций.

#учебники #молодые семьи #родители #дети #семейные отношения #минпросвещения рф
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани и Челнах с начала 2025 года подешевела аренда «однушек»

В Казани и Челнах с начала 2025 года подешевела аренда «однушек»

29 июля 2025
Хакеры сменили тактику DDoS-атак

Хакеры сменили тактику DDoS-атак

29 июля 2025