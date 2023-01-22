В Госдуме предлагают штрафовать за выброшенных животных и строить на эти средства приюты

Россиян, которые выбрасывают своих питомцев на улицу или жестоко с ними обращаются, будут облагать штрафами. Санкции также грозят владельцам цирков, которые нарушают правила содержания животных. Законопроект об этом депутаты Госдумы рассмотрят уже в весеннюю сессию, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на зампредседателя комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

После принятия законопроекта, депутаты намерены рассмотреть другую инициативу – утвердить документ, который будет направлять штрафы на строительство приютов для бездомных кошек и собак, сообщил Бураматов.

Он также напомнил, что с 1 марта в России вступит в силу закон о требованиях к местам продажи животных. В конце января законнотворцы планируют обсудить также законодательное регулирование деятельности по разведению животных и тему регистрации домашних питомцев.

«В эту сессию мы планируем принять во втором и третьем чтениях наш законопроект об использовании медицинских препаратов для лечения животных, – добавил Бурматов. – Есть планы по совершенствованию законодательства, регулирующего деятельность общественных инспекторов, занимающихся проблемами животных. Этот институт доказал свою востребованность, но не эффективность. У общественных инспекторов слишком мало полномочий, и мы предложим расширить их».

Напомним, власти Татарстана намерены ужесточить правила к содержанию и выгулу домашних животных, соответствующий законопроект проходит утверждение. Подробнее о том, какие требования введут для владельцев кошек и собак – в материале «Татар-информа».