В Госдуме предлагают создать военный союз с Китаем и Индией

Необходимо создать военный союз России, Китая и Индии, уверен член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. По его словам, очередным сигналом к этому послужил визит спикера Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси на Тайвань.

«Считаю, что поведение США, это очередной серьезный сигнал задуматься о создании экономического и военного союзов – альтернативы ЕС и НАТО», – приводит его слова РИА Новости.

Китай, по мнению депутата, «не подлил масла в разжигаемый штатами огонь» только потому, что «выбирает направление ветра».

Напомним, сегодня состоялся необъявленный заранее визит Пелоси на Тайвань. В Китае этот шаг осудили и привели армию в боевую готовность. Минобороны КНР анонсировало серию военных операций около Тайваня, которые начнутся уже сегодня вечером.