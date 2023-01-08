В Госдуме потребовали возбудить уголовное дело против актера Смольянинова
Депутат Государственной Думы РФ Султан Хамзаев пообещал обратиться в Следственный комитет России с просьбой возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова. Об этом сообщает РИА Новости.
До этого артист в интервью заблокированному в РФ изданию «Новая газета. Европа» заявил, что смог бы участвовать в боевых действиях против России на Украине.
«Я хочу воевать за Украину», — пояснил Смольянинов. И добавил, что ему нет дела до того, что останется от России, даже если это будет «одна область, а всё остальное превратится в радиоактивный пепел».
Хамзаев выразил уверенность, что уехавший за границу артист «должен повторить путь» журналиста Александра Невзорова (объявлен иностранным агентом), против которого было возбуждено уголовное дело по обвинению в дискредитации Вооруженных сил РФ.
«У таких актеров должно быть незамедлительное аннулирование контрактов по всем государственным заказам — фильмам. Со своей стороны обращусь в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело <…>», — сказал парламентарий.
Актер долгое время активно занимался благотворительностью. Уехал из России осенью 2022 года. Против него возбуждено административное дело по обвинению в дискредитации российской армии.