В Госдуме потребовали возбудить уголовное дело против актера Смольянинова

Депутат Государственной Думы РФ Султан Хамзаев пообещал обратиться в Следственный комитет России с просьбой возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого артист в интервью заблокированному в РФ изданию «Новая газета. Европа» заявил, что смог бы участвовать в боевых действиях против России на Украине.

«Я хочу воевать за Украину», — пояснил Смольянинов. И добавил, что ему нет дела до того, что останется от России, даже если это будет «одна область, а всё остальное превратится в радиоактивный пепел».

Хамзаев выразил уверенность, что уехавший за границу артист «должен повторить путь» журналиста Александра Невзорова (объявлен иностранным агентом), против которого было возбуждено уголовное дело по обвинению в дискредитации Вооруженных сил РФ.

«У таких актеров должно быть незамедлительное аннулирование контрактов по всем государственным заказам — фильмам. Со своей стороны обращусь в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело <…>», — сказал парламентарий.

Родившийся в 1983 году Артур Смольянинов снимается в кино с 14-летнего возраста. Широкую известность ему принесла роль Лютого в фильме 2005 года о войне в Афганистане «9-я рота» режиссера Федора Бондарчука. В начале 2022-го на экраны вышла картина «Мария. Спасти Москву» Веры Сторожевой, где он сыграл одну из главных ролей.



Актер долгое время активно занимался благотворительностью. Уехал из России осенью 2022 года. Против него возбуждено административное дело по обвинению в дискредитации российской армии.