В Госдуме поручили разобраться в ситуации с высадкой кадета из автобуса в Казани

Первый зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая обратилась к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить минтранс Татарстана и комитет по транспорту администрации Казани на предмет соблюдения законодательства, после того как водитель автобуса высадил 11-летнего кадета.

«Вопрос к минтрансу: до каких пор будут создаваться риски для жизни и здоровья детей? Почему выпускают на маршрут с неработающими терминалами? Стоит обратиться и в налоговую – проверить оборот неучтённых наличных», – указала она в своем Telegram-канале.

Буцкая рассказала, что у ребенка не было наличных, но были деньги на карте, а у водителя не работал терминал. По словам депутата, водитель не имел права высаживать ребенка.

Напомним, кондуктор автобуса в Казани высадил ребенка, так как не смог взять с него оплату по карте. По словам очевидцев на видео, у кондуктора не работал терминал, а у кадета военно-патриотической школы имени Чехова, который как раз ехал на занятия, с собой была только карта, и не было наличных денег. Тогда кондуктор его высадил.