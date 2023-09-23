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Новости Татарстана и Казани
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Кондуктор автобуса в Казани высадил ребенка так как не смог взять с него оплату по карте
Кондуктор казанского автобуса маршрута №37 высадил ребенка, который ехал в школу. Соответствующее видео опубликовано в социальных сетях.
По словам очевидцев на видео, у кондуктора не работал терминал, а у кадета военно-патриотической школы имени Чехова, который как раз ехал на занятия, с собой была только карта, и не было наличных денег. Тогда кондуктор его высадил.
Пассажиры возмутились таким поступком, но даже они не смогли переубедить кондуктора.
Напоминаем, что в федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» были внесены изменения, которые запрещают высаживать из общественного транспорта детей в возрасте до 16 лет, даже если они не оплатили проезд.
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