Кондуктор автобуса в Казани высадил ребенка так как не смог взять с него оплату по карте

Кондуктор казанского автобуса маршрута №37 высадил ребенка, который ехал в школу. Соответствующее видео опубликовано в социальных сетях.

По словам очевидцев на видео, у кондуктора не работал терминал, а у кадета военно-патриотической школы имени Чехова, который как раз ехал на занятия, с собой была только карта, и не было наличных денег. Тогда кондуктор его высадил.

Пассажиры возмутились таким поступком, но даже они не смогли переубедить кондуктора.

Напоминаем, что в федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» были внесены изменения, которые запрещают высаживать из общественного транспорта детей в возрасте до 16 лет, даже если они не оплатили проезд.