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В Госдуме поддержали инициативу Путина пересадить чиновников на отечественные авто
В Государственной Думе поддерживают инициативу Президента России Владимира Путина пересадить чиновников на отечественные автомобили. Об этом сказал председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
«Начинать надо с себя. Мы обсудили с руководителями фракций Государственной Думы вопрос использования депутатами автомобилей отечественной сборки. Все поддерживают такое решение», – приводит слова Володина пресс-служба ГД.
По его словам, парламентарии договорились использовать машины таких марок, как «Москвич», «Лада», «Аурус», а в ближайшем будущем – «Волгу», когда начнется ее выпуск.
«С сентября начнем переходить только на отечественные "москвичи", "лады" , позже будут "волги"», – сказал Володин.
Он пояснил, что сам в рабочее время пользуется «Аурусом», а в нерабочее использует «Москвич-3». Спикер Госдумы подчеркнул, что отечественной автомобильной промышленности необходима помощь и поддержка государства.
3 августа Президент России Владимир Путин призвал чиновников пересесть на отечественные автомобили. После его выступления некоторые депутаты и компании выразили готовность сменить иномарки на российские авто.
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