В Госдуме поддержали закон Татарстана о запрете продажи энергетиков и зажигалок

Депутаты Госдумы поддержали закон о запрете продажи детям и подросткам энергетиков и зажигалок, который 2 ноября подписал Президент Татарстана Рустам Минниханов. Парламентарии считают, что принятый в Татарстане закон о запрете таких товаров для детей и подростков должен стать примером для всей страны, пишет «Парламентская газета».

Напомним, по закону за продажу несовершеннолетним энергетиков, зажигалок и прочей продукции, содержащей сжиженный углеводородный газ, предусмотрены штрафы. Покупателям придется заплатить от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — 30-50 тысяч, а организациям — 100-150 тысяч.

Татарстан не единственный регион, где обратили внимание на эту проблему: так, ограничения на продажу энергетиков уже действуют более чем в 40 субъектах страны — в Башкирии, Якутии, Калмыкии, Тыве, Московской и Ленинградской областях, Карелии, Чеченской Республике, Приморском и Ставропольском краях и многих других, пишет издание. В некоторых регионах, как и в Татарстане, ввели запрет и на продажу несовершеннолетним газовых баллонов и зажигалок.

Закон актуален, но принятие его на федеральном уровне – это длительный процесс, отмечает депутат ГД от Татарстана Айрат Фаррахов. По его словам, для многих субъектов, где еще не ввели такие ограничения, это будет хорошим примером.

В 2016 году от сниффинга погибли 65 человек, в 2017 году — 142, в 2018 году — 154, и число жертв растет каждый год, сообщает газета со ссылкой на данные Следкома. Даже однократное употребление может закончиться летальным исходом.