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Ру Тат
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Общество
10 августа 2022  11:53

В Госдуме планируют разработать федеральную программу по борьбе с алкоголизмом

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В Госдуме призвали активизировать усилия по борьбе с алкоголизмом в России. В частности, предлагается разработать единую федеральную программу и ввести специальные критерии эффективности антиалкогольной работы.

Особенно следует обратить внимание на регионы, где уровень потребления алкоголя высокий, отметил депутат Ярослав Нилов, не уточнив, впрочем, о каких регионах идет речь. Но при этом он отметил Северный Кавказ, где популярны «свои особые традиции в вопросах потребления алкоголя».

При этом программу нужно реализовать серьезно, а «не для галочки», оценивая KPI в каждом регионе, подчеркнул Нилов. По его мнению, важно открыть специализированные магазины продажи алкоголя, в которых будут действовать строгие правила, а также усилить социальную рекламу.

«< > Чтобы не как у нас сегодня — рядом с молоком стояла водка, а чтобы только специализированные магазины, где ограничат вход подросткам до 18 лет, где строгий режим работы в зависимости от установленного режима продажи в субъекте», – приводит его слова РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что производство алкоголя в России упало почти на 20%.

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