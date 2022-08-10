В Госдуме планируют разработать федеральную программу по борьбе с алкоголизмом

В Госдуме призвали активизировать усилия по борьбе с алкоголизмом в России. В частности, предлагается разработать единую федеральную программу и ввести специальные критерии эффективности антиалкогольной работы.

Особенно следует обратить внимание на регионы, где уровень потребления алкоголя высокий, отметил депутат Ярослав Нилов, не уточнив, впрочем, о каких регионах идет речь. Но при этом он отметил Северный Кавказ, где популярны «свои особые традиции в вопросах потребления алкоголя».

При этом программу нужно реализовать серьезно, а «не для галочки», оценивая KPI в каждом регионе, подчеркнул Нилов. По его мнению, важно открыть специализированные магазины продажи алкоголя, в которых будут действовать строгие правила, а также усилить социальную рекламу.

«< … > Чтобы не как у нас сегодня — рядом с молоком стояла водка, а чтобы только специализированные магазины, где ограничат вход подросткам до 18 лет, где строгий режим работы в зависимости от установленного режима продажи в субъекте», – приводит его слова РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что производство алкоголя в России упало почти на 20%.