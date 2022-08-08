СМИ: Производство алкоголя в России упало почти на 20%

В июле в России на 19,5% сократилось производство крепкого алкоголя. При этом за последние семь месяцев в РФ изготовили более 100,7 млн декалитров (дал) алкоголя, что 11,2% больше, чем за аналогичный период, следует из данных Национального союза защиты потребителей.

Однако за последний месяц показатель упал до 16,87 млн дал по сравнению с июлем прошлого года, передает «Интерфакс».

Производство водки в январе-июле выросло на 10,3%, а уже в июле снизилось на 15,3%. Также за этот месяц было произведено на 33,7% меньше коньяка и на 16,7% сократилось производство вина.