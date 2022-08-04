В Госдуме планируют наполовину сократить налоговый вычет для работающих пенсионеров

Сегодня в Госдуму внесут законопроект о налоговом вычете для работающих пенсионеров. Соответствующий документ в своем телеграм-канале опубликовал замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Депутаты предлагают внести в Налоговый кодекс поправки, которые позволят работающим пенсионерам получить право на социальный налоговый возврат в размере половины от уплаченного НДФЛ. При этом сумма возврата не должна превышать 25 тыс. рублей, уточняется в документе. Получить средства пенсионер сможет после обращения в ФНС.

Авторы законопроекта предлагают возвращать деньги пенсионеру в безналичной форме в течение месяца со дня подачи заявления, при этом за каждый день просрочки будут предусмотрены проценты, которые будут рассчитываться по ставке рефинансирования Центробанка.

Напомним, в этом году Правительство РФ выделит более 10 млрд рублей регионам для поддержки неработающих пенсионеров, доход которых ниже прожиточного минимума. Это позволит компенсировать расходы, которые понесут регионы на фоне указа Президента России Владимира Путина об увеличении прожиточного минимума на 10%.