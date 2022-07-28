Правительство выделит более 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров

Кабмин выделит более 10 млрд рублей регионам для поддержки неработающих пенсионеров, доход которых ниже прожиточного минимума. Субсидии они получат в качестве надбавки к пенсии.

С 1 июня этого года по поручению Президента РФ Владимира Путина минимальный прожиточный минимум был увеличен на 10%, что повысило нагрузку на регионы. Федеральные субсидии позволят компенсировать эти расходы и выплатить надбавки более чем 1 млн человек, поясняется в телеграм-канале Правительства РФ.

Напомним, в конце мая вице-премьер РФ Михил Мишустин подписал постановление об увеличении МРОТ, прожиточного минимума и страховых выплат для неработающих пенсионеров с начала июня. Для поддержки свыше 50 млн граждан в федеральном бюджете предусмотрели более 500 млрд рублей. Индексация соцвыплат поможет неработающим пенсионерам в среднем получать более 19 тыс. рублей в месяц. В свою очередь минимальный размер оплаты труда превысит 15,2 тыс. рублей, что позволит увеличить зарплаты более 4 млн человек.

Мимо этого, после повышения прожиточного минимума также вырастут ежемесячные пособия на ребенка до трех лет и на детей от трех до 17 лет, растущих в семьях с маленькими доходами.