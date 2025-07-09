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Политика 9 июля 2025 12:46

В Госдуме отреагировали на угрозы Трампа в сторону России и Китая

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Президент США Дональд Трамп, говоря о том, что мог бы «бомбить» Москву или Пекин, лишь играет на публику, считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Тут надо к этому высказыванию относиться достаточно спокойно. Он экспрессивный человек, он любит играть на публику. Надо ориентироваться не на слова, а на поступки, что мы и будем делать», – сказал он журналистам РИА Новости.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что в 2024 году на одном из собраний доноров по сбору средств Дональд Трамп заявил, что лично предупреждал лидеров России и Китая о возможности нападения на их столицы – в случае начала военных действий против Украины и Тайваня соответственно.

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#Дональд Трамп
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