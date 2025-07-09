«Разбомблю Москву к чертям»: CNN опубликовал угрозу Трампа Путину

Американский телеканал CNN сообщил, что в 2024 году на одном из собраний доноров по сбору средств президент США Дональд Трамп заявил, что лично предупреждал лидеров России и Китая о возможности нападения на их столицы – в случае начала военных действий против Украины и Тайваня соответственно, пишет ТАСС.

Как утверждается, на аудиозаписи, попавшей в распоряжение телеканала, Трамп рассказывает, что предупредил президента РФ Владимира Путина: «Если вы вторгнетесь в Украину, я разбомблю Москву к чертям. У меня не будет выбора». По словам главы Белого дома, российский президент выразил сомнение в серьезности этих слов, однако Трамп убежден, что тот все же воспринял угрозу всерьез – пусть и частично.

По информации CNN, аналогичная угроза была адресована и председателю КНР Си Цзиньпину – в случае попытки силового захвата Тайваня. Тогда Трамп якобы пригрозил нанести удар по Пекину.

Ранее Трамп уже высказывал резкую позицию в адрес Путина, заявив, что разговор с российским лидером, состоявшийся 3 июля, оставил у него негативное впечатление. «Он хочет идти до конца», – отметил американский президент.