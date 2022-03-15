В Госдуме отметили, что у России найдется замена сервису Booking.com

После прекращения работы онлайн-сервиса для бронирования жилья и гостиниц Booking.com путешественники не останутся без возможности забронировать номер, так как многие отели и санатории России имеют свои сайты и работают в режиме бронирования. Об этом радио Sputnik заявила заместитель председателя комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.

«Многие санатории и гостиницы имеют свои сайты, работают в режиме бронирования. Есть много сайтов, где размещаются отзывы туристов. У нас есть аналоги Booking.com, например, „Островок“», — отметила депутат.

По ее словам, перед Ростуризмом может быть поставлена задача разработать собственный агрегатор таким образом, чтобы он охватывал все туристические объекты страны.

Также россияне могут получить информацию о турах и жилье в других городах с помощью социальных сетей.

«Туроператоры, турагенства, которые раньше работали на заграничные туры, будут сконцентрированы на внутренней повестке, активизируются в том числе с помощью социальных сетей», – считает Костенко.

Она подчеркнула, что комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры будет контролировать и уровень цен в отрасли.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что Ростуризм и Минцифры начнут работу над отечественным аналогом онлайн-системы для бронирования отелей Booking.com, которая приостановила деятельность в России.