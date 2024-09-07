Филолог из Казани сравнила ЕГЭ по русскому языку с экзаменами времен СССР

Переход на новую систему сдачи выпускных экзаменов в России произошел довольно болезненно. Однако в течение следующих лет ЕГЭ претерпел значительные изменения, рассказала в интервью «Татарстан-24» профессор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Ирина Ерофеева.

«Я воспитывалась при социализме, поэтому прошла через другой опыт. У нас были стандартные экзамены. Мы писали выпускное сочинение, выражали свои мысли. Проверяющие смотрели и содержательную часть, и на грамотность», — поделилась она.

По мнению Ерофеевой, сейчас Единый государственный экзамен стал более похож на классическое выпускное сочинение. Благодаря наличию творческой части выпускники могут продемонстрировать умение выражать свои мысли, навыки построения собственных конструкций, расстановки знаков препинания.

Филолог подчеркнула, что выпускники должны хорошо владеть языком, так как это «проявление общей культуры и традиций».