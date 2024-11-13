В Госдуме отклонили проект об обязанности чиновников ездить в общественном транспорте

Комитет Госдумы по регполитике и МСУ рекомендовал отклонить проект закона, обязывающего государственных служащих дважды в неделю ездить в общественном транспорте, пишет «Парламентская газета».

Авторы данной инициативы, предлагая такую меру, пытались обратить внимание чиновников на проблемы городского общественного транспорта. Но думские депутаты уверены, что такая мера избыточна, а устранить данные проблемы можно при помощи знаний и опыта ответственных лиц.

Ранее Президент России Владимир Путин указывал на необходимость пользования чиновниками автомобилей исключительно отечественного производства. По мнению главы государства, в этом вопросе следует «где-то быть поскромнее».