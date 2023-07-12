В Госдуме одобрили во втором чтении проект о введении исламского банкинга в Татарстане

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Депутаты Госдумы рассмотрели законопроект об исламском банкинге. Комитет ГД по финансовому рынку рекомендовал принять документ во втором чтении, передает ТАСС. Проект предполагает проведение эксперимента, в ходе которого в Татарстане и нескольких других регионах установят правовой режим деятельности по партнерскому (исламскому) финансированию.

Первое чтение законопроект прошел 21 декабря прошлого года. Провести эксперимент планируют, помимо Татарстана, в Башкортостане, Чечне и Дагестане. Новый режим в этих регионах введут на два года, в будущем этот период могут продлить. При этом отмечается, что территория проведения эксперимента может быть расширена правительством по согласованию с Центробанком.

Стать участником экспериментального правового режима могут кредитные, некридитные организации, юрлица, зарегистрированные в форме потребительского общества, фонда или автономной НКО, хозяйственного общества, товарищества.

Обсуждая документ, депутаты отклонили поправки, которые предлагали провести эксперимент также в Карелии, Крыму, Калининградской области и Москве. При этом глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что рассматривается вопрос о включении в список пилотных регионов Ингушетии.

Напомним, сообщалось, что стартовать пилотный проект по запуску исламского банкинга может уже в сентябре. Отдельно этот механизм обсуждался на полях ПЭМФ – тогда Аксаков заявлял, что законопроект окончательно примут в июле. Подробнее – в материале «Татар-информа».