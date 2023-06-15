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Экономика 15 июня 2023 06:52

Пилотный проект по исламскому банкингу в России может стартовать в сентябре

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Госдума планирует принять закон об исламском банкинге в весеннюю сессию, а пилотный проект может стартовать в стране уже 1 сентября. Об этом со ссылкой на главу комитета ГД по финансовому рынку Анатолия Аксакова сообщает РИА Новости.

«Я рассчитываю, что мы его в весеннюю сессию примем. И где-то с 1 сентября он начнёт действовать», — поделился депутат в кулуарах ПМЭФ-2023.

Он уточнил, что ведомства «почти все согласовали» в этом документе.

Напомним, эксперимент стартует в четырех российских регионах: Татарстане, Чечне, Башкирии и Дагестане — и продлится два года.

Подробнее о нормах законопроекта в материале «Нам сегодня ближе исламские страны»: почему форсируют партнерский банкинг в России».

#исламский банкинг #Госдума
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