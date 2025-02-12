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Общество 12 февраля 2025 10:55

В Госдуме одобрили ко II чтению законопроект о продлении маткапитала до 2030 года

Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства рекомендовал палате парламента принять во втором чтении законопроект о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, Правительство РФ внесло законопроект на рассмотрение Госдумы 19 декабря 2024 года. Изменения предлагают внести в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

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#госдума рф #маткапитал
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