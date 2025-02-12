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Общество 12 февраля 2025 10:12

Оплачиваемый период декретного отпуска предложили продлить до трех лет

Оплачиваемый период декретного отпуска необходимо продлить до трех лет. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с ТАСС.

«Учитывая, что у нас практически упразднен институт бабушек и дедушек в силу увеличения пенсионного возраста, они просто вынуждены дольше работать, сил не хватает на воспитание своих внуков, вот этот вопрос и ставится в такой практической плоскости. Я поддерживаю», – отметила Останина.

Она также обратила внимание на то, что не все родители отваживаются отдать ребенка в детский сад в полтора года, предпочитая воспитывать его самостоятельно. Депутат заметила, что сейчас звучит много предложений о том, как увеличить рождаемость. Однако этот вопрос нельзя решить только разовыми денежными выплатами.

«Если сделать этот оплачиваемый период три года, то, я так полагаю, это очень много женщин побудит в этот период еще следующего ребенка родить», – заключила Нина Останина.

#декретный отпуск #госдума рф #соцвыплаты
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