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Политика
13 января 2023  21:18

В Госдуме оценили перспективу проведения сборов неслуживших россиян старше 30 лет

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Информация о проведении военных сборов для неслуживших россиян старше 30 лет не связана с реальностью, заявил РБК глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. О такой перспективе ранее заявлял член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его мнению, после увеличения призывного возраста россияне старше 30 лет будут отправляться на военные сборы, чтобы получить военно-учетную специальность.

«Это мечты Виктора Ивановича Соболева, не связанные с реальностью никоим образом», – сказал Картаполов.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее предложил поэтапно увеличить возраст призыва на военную службу, Президент Владимир Путин это предложение поддержал. В Госдуме заявили, что призывной возраст в России может быть увеличен до 30 лет уже в этом году.

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