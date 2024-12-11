В Госдуме объяснили введение запрета на продажу зажигалок детям

В России с 1 марта следующего года начнет действовать закон о запрете продажи лицам, не достигшим совершеннолетия, газосодержащих бытовых товаров. Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал причину введения такого запрета.

«Газ является сильным токсином для организма, отравляющим веществом. И статистика показывает, что из-за этого происходит несколько тысяч смертей в год», – сказал Милонов в беседе с «Радио 1».

Парламентарий уверен, что в приобретении несовершеннолетними зажигалок нет необходимости, поскольку отсутствуют сферы, в которых дети могли бы их применить.

Ранее Милонов высказался против введения налога на бездетность. Он усомнился в том, что такая меры поспособствует улучшению демографической ситуации в стране.