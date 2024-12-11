Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Госдуме объяснили введение запрета на продажу зажигалок детям
В России с 1 марта следующего года начнет действовать закон о запрете продажи лицам, не достигшим совершеннолетия, газосодержащих бытовых товаров. Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал причину введения такого запрета.
«Газ является сильным токсином для организма, отравляющим веществом. И статистика показывает, что из-за этого происходит несколько тысяч смертей в год», – сказал Милонов в беседе с «Радио 1».
Парламентарий уверен, что в приобретении несовершеннолетними зажигалок нет необходимости, поскольку отсутствуют сферы, в которых дети могли бы их применить.
Ранее Милонов высказался против введения налога на бездетность. Он усомнился в том, что такая меры поспособствует улучшению демографической ситуации в стране.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»