Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Депутат Милонов выступил против введения налога на бездетность
В комитете Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства в настоящее время не рассматривается инициатива о налоге на бездетность. Об этом «Татар-информу» сообщил заместитель председателя думского комитета Виталий Милонов.
«Эта идея периодически появляется у депутатов и общественных деятелей. Но мы уже проходили это все. Налог у нас в стране действовал в советские годы, но положительной динамики мы тогда не получили», – сказал Милонов.
По мнению депутата, введение данной меры не сможет существенно изменить демографическую ситуацию в стране.
«Давайте подумаем, чего мы хотим добиться таким шагом. Люди увидят этот налог и, опасаясь его оплаты, будут срочно искать возможность завести детей? Ну это не совсем так. Поэтому вопрос детей – это не вопрос налогов, а ценностей. Если люди хотят жить ради эгоизма, ради самих себя, то они будут ныть, что у них не хватает денег или чего-то еще», – добавил парламентарий.
Он отметил, что, к сожалению, некоторые люди сегодня отказываются от рождения детей в угоду материальным благам.
«Человек, который вместо того, чтобы завести детей, пытается приобрести новую машину, никогда не сознается в этом. Ну а что касается инициативы о налоге на бездетность, ну какой в этом смысл?» – подчеркнул Милонов.
Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев предложил ввести в РФ налог на бездетность.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»