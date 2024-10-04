Депутат Милонов выступил против введения налога на бездетность

В комитете Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства в настоящее время не рассматривается инициатива о налоге на бездетность. Об этом «Татар-информу» сообщил заместитель председателя думского комитета Виталий Милонов.

«Эта идея периодически появляется у депутатов и общественных деятелей. Но мы уже проходили это все. Налог у нас в стране действовал в советские годы, но положительной динамики мы тогда не получили», – сказал Милонов.

По мнению депутата, введение данной меры не сможет существенно изменить демографическую ситуацию в стране.

«Давайте подумаем, чего мы хотим добиться таким шагом. Люди увидят этот налог и, опасаясь его оплаты, будут срочно искать возможность завести детей? Ну это не совсем так. Поэтому вопрос детей – это не вопрос налогов, а ценностей. Если люди хотят жить ради эгоизма, ради самих себя, то они будут ныть, что у них не хватает денег или чего-то еще», – добавил парламентарий.

Он отметил, что, к сожалению, некоторые люди сегодня отказываются от рождения детей в угоду материальным благам.

«Человек, который вместо того, чтобы завести детей, пытается приобрести новую машину, никогда не сознается в этом. Ну а что касается инициативы о налоге на бездетность, ну какой в этом смысл?» – подчеркнул Милонов.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев предложил ввести в РФ налог на бездетность.