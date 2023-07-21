В Госдуме объяснили, в каком случае может быть объявлена новая волна мобилизации

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Новая волна частичной мобилизации в России может быть объявлена только при расширении производства на оборонных предприятиях страны. Об этом заявил член Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Гурулев, сообщает издание Ura.ru.

«Частичная мобилизация исходит совершенно из других параметров. Из возможности нашей промышленности обеспечить ту группировку, которая сегодня выполняет боевые задачи», — подчеркнул генерал-лейтенант в отставке.

«Сегодня наша промышленность в состоянии обеспечить ту группировку, которая находится на СВО. Если что-то будет более, тогда будет рассматриваться», — добавил Гурулев.

Главной задачей на сегодня отставной военачальник назвал набор контрактников на военную службу. «На сегодняшний день уже набрано примерно 150 тыс. человек — это данные на неделю назад», — заметил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что границы призывного возраста срочной службы составят от 18 до 30 лет, а не от 21 года до 30 лет, как предполагалось до этого.