В Госдуме объяснили, почему «разложение мозга» стало словом года на Западе

Выбор выражения «разложение мозга» словом года на Западе отражает состояние общества. Такое мнение выразил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Ранее Оксфордский словарь выбрал словом 2024 года выражение «разложение мозга».

«Каждое слово отвечает тому, что наиболее близко для этого места. В Оксфорде есть очень известная клиника, диагностирующая патологию мозга. Один из главных лидеров Запада Джордж Байден является абсолютно приятным объектом изучения в этом плане. Глядя на него, конечно, начинаешь думать про выражения «разложение мозга», «деградация», «деменция». Это все подходит им», – сказал парламентарий в беседе с «Радио 1».

Ранее сообщалось, что словом года в России по версии портала «Грамота.ру» стало «вайб». В топ-3 также попали «скуф» и «прилет». По версии Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, словом этого года стало «Пушкин». Также в пятерку слов года вошли «семья», «искусственный интеллект», «выборы» и «квадробер».