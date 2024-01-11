Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В России могут запретить продажу безалкогольного пива несовершеннолетним
В России могут запретить продажу безалкогольного пива для несовершеннолетних. Речь идет о напитках, крепость которых не превышает 0,5 градуса. Обсуждением вопроса занимаются Комитет Госдумы по охране здоровья обсуждает и Правительство, сообщает РИА Новости.
«В последние годы широкое распространение получила реклама безалкогольного пива под брендами и торговыми марками, максимально схожими с используемыми при производстве и рекламе алкогольного пива, что вызывает особенное беспокойство и может свидетельствовать о нацеленности производителей именно на наиболее уязвимую группу населения», — сказано в сообщении.
В комитете отметили, что сейчас в России не ведется учет объемов потребления пива и напитков, изготовленных на его основе, среди лиц младше 18 лет. В то же время их распитие может привести к формированию у несовершеннолетних алкогольной зависимости в будущем.
«Есть много доводов о том, что продавать подросткам безалкогольное пиво не нужно: потребление безалкогольного пива, особенно в несовершеннолетнем возрасте, способствует формированию привычки к его потреблению», — объяснили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что несовершеннолетним в России запретят продавать алкогольное мороженое.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»