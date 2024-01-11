В России могут запретить продажу безалкогольного пива несовершеннолетним

В России могут запретить продажу безалкогольного пива для несовершеннолетних. Речь идет о напитках, крепость которых не превышает 0,5 градуса. Обсуждением вопроса занимаются Комитет Госдумы по охране здоровья обсуждает и Правительство, сообщает РИА Новости.

«В последние годы широкое распространение получила реклама безалкогольного пива под брендами и торговыми марками, максимально схожими с используемыми при производстве и рекламе алкогольного пива, что вызывает особенное беспокойство и может свидетельствовать о нацеленности производителей именно на наиболее уязвимую группу населения», — сказано в сообщении.

В комитете отметили, что сейчас в России не ведется учет объемов потребления пива и напитков, изготовленных на его основе, среди лиц младше 18 лет. В то же время их распитие может привести к формированию у несовершеннолетних алкогольной зависимости в будущем.

«Есть много доводов о том, что продавать подросткам безалкогольное пиво не нужно: потребление безалкогольного пива, особенно в несовершеннолетнем возрасте, способствует формированию привычки к его потреблению», — объяснили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что несовершеннолетним в России запретят продавать алкогольное мороженое.