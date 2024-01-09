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В России запретят продавать алкогольное мороженое несовершеннолетним
Алкогольное мороженое в России приравнено к спиртным напиткам и будет продаваться по соответствующим правилам. Об этом со ссылкой на распоряжение Правительства сообщает ТАСС.
На мороженое будут распространены ограничения на производство, хранение, поставку и продажу, соответствующие другой продукции с содержанием этилового спирта свыше 0,5%. Так, к примеру, его запретят продавать несовершеннолетним.
В издании пояснили, что раньше алкогольное мороженое входило в список товаров-исключений вместе с замороженными десертами, смесями и щербетами.
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