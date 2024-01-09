news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 9 января 2024 15:55

В России запретят продавать алкогольное мороженое несовершеннолетним

Скопировать ссылку

Алкогольное мороженое в России приравнено к спиртным напиткам и будет продаваться по соответствующим правилам. Об этом со ссылкой на распоряжение Правительства сообщает ТАСС.

На мороженое будут распространены ограничения на производство, хранение, поставку и продажу, соответствующие другой продукции с содержанием этилового спирта свыше 0,5%. Так, к примеру, его запретят продавать несовершеннолетним.

В издании пояснили, что раньше алкогольное мороженое входило в список товаров-исключений вместе с замороженными десертами, смесями и щербетами.

#мороженое #алкоголь #несовершеннолетие
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100