В России запретят продавать алкогольное мороженое несовершеннолетним

Алкогольное мороженое в России приравнено к спиртным напиткам и будет продаваться по соответствующим правилам. Об этом со ссылкой на распоряжение Правительства сообщает ТАСС.

На мороженое будут распространены ограничения на производство, хранение, поставку и продажу, соответствующие другой продукции с содержанием этилового спирта свыше 0,5%. Так, к примеру, его запретят продавать несовершеннолетним.

В издании пояснили, что раньше алкогольное мороженое входило в список товаров-исключений вместе с замороженными десертами, смесями и щербетами.