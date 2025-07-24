В Госдуме не видят рисков от активного внедрения ИИ в деятельность человека

Активное использование искусственного интеллекта (ИИ) в деятельности человека не приведет ни к каким рискам, поскольку ИИ внедряется в процесс после качественного анализа. Об этом «Татар-информу» сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

«Я не думаю, что в этом (использовании ИИ в деятельности человека – прим. Т-и) есть какие-то особые риски, потому что все-таки внедряют его люди, и они это делают аккуратно. Внедрение сопровождается анализом с точки зрения опасности этого процесса», – объяснил парламентарий.

Он подчеркнул, что активное применение ИИ в человеческой деятельности стало результатом прогресса, а прогресс остановить нельзя. В свое время люди внедряли в деятельность колесо, компьютеры и всеми инновациями научились грамотно пользоваться. Так же общество на благо будет использовать и возможности искусственного интеллекта, уверен депутат.