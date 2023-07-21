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Общество 21 июля 2023 13:35

В Госдуме не увидели смысла в увеличении продолжительности срочной службы

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В Госдуме не увидели смысла в увеличении продолжительности срочной службы
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Необходимости в увеличении продолжительности срочной службы с нынешнего одного года до двух лет нет. Об этом заявил председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов, передает ТАСС.

«Не надо два года служить, в этом нет никакой необходимости. У нас сегодня современный молодой человек в состоянии освоить все воинские специальности максимум за полгода», — уверен генерал-полковник в отставке.

По словам депутата, боевая подготовка в войсках спланирована «таким образом, что она имеет полугодовой цикл». За первое полугодие срочник должен получить специальность, а затем «усовершенствовать навыки применения», добавил отставной военачальник.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что границы призывного возраста срочной службы составят от 18 до 30 лет. Такую поправку ко второму чтению соответствующего законопроекта внес Комитет Госдумы по обороне. Изначальная версия новеллы предполагала повышение нижней границы призывного возраста с теперешних 18 лет до 21 года.

#государственная дума рф #срочная служба
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