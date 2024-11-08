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В Госдуме назвали неуместным сравнение Путина с Роналду
Сравнение Президента России Владимира Путина с португальским футболистом Криштиану Роналду неуместно. Такое мнение выразил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Ранее Президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил Путина с Роналду и назвал российского лидера звездой мировой политики.
«Спортсмены — это все-таки коммерческие люди, их век недолог. Ни один футболист мира не может сохранить такую [как у Путина] энергию на протяжении 20 с лишним лет. Поэтому, конечно, это “мегафутболист”. А Роналду по сравнению с ним просто меркнет. Он неплохой, наверное, футболист. Но каждый год должен появляться новый Роналду, чтобы его можно было сравнивать с Путиным хоть в каком-то качестве», – приводит слова Милонова RTVI.
Роналду – один из самых титулованных в истории футболистов мира. Он – пятикратный обладатель «Золотого мяча», четырехкратный обладатель «Золотой бутсы». Трижды Роналду признавался лучшим футболистом мира по версии ФИФА и столько же раз лучшим футболистом Европы по версии УЕФА. Он пять раз становился победителем Лиги чемпионов УЕФА. Также футболист имеет множество иных личных и командных достижений.
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