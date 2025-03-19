В Госдуме назвали критерии, которые будут влиять на оценку за поведение

Глава Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова объяснила необходимость введения в школах оценок за поведение, сообщает RT.

Лантратова рассказала, что сейчас учителям довольно тяжело в некоторых случаях выстроить нормальную работу, так как дети могут мешать проведению урока, а учитель не имеет права поставить плохую оценку за поведение, ведь оно не оценивается. Она также отметила, что Госдума вернула школе воспитательную функцию и оценка за поведение станет следующим шагом. Это стоит обсудить с родителями и педагогами.

Депутат добавила, что в этом вопросе главное – обозначить четкие критерии, по которым будет выставляться оценка. Так, например, критериями могут стать доброжелательное отношение, соблюдение речевого этикета, пунктуальность, порядок на рабочем месте и общее соблюдение дисциплины.

По словам Лантратовой, введение оценки за поведение в школах является важным шагом в воспитании ответственных и социально адаптированных граждан. Оценка за поведение поможет школьникам лучше понимать важность их поступков, научит контролировать свои эмоции и строить плодотворные отношения.

Депутат подытожила объяснение словами о том, что общая динамика поведения школьника на протяжение обучения повлияет на поступление в вуз. Пробный период ввода оценки за поведение позволит оценить эффективность данной системы и внести необходимые правки.

Ранее «Татар-информ» писал о том, что уже с нового учебного года в российских школах может появиться оценка за поведение.