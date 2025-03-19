Осенью в школах России могут ввести оценку за поведение

В российских школах оценка за поведение может появиться уже с нового учебного года в пробном режиме, сообщает РИА Новости, приводя слова министра просвещения России Сергея Кравцова.

Министр не исключает, что эта оценка будет введена в пробном режиме со следующего учебного года. Он также заявил, что в настоящее время в министерстве обсуждается этот вопрос. Они не хотят откладывать это решение и будут работать над механизмами, чтобы оценка за поведение шла на пользу ученикам.

Ранее Владимир Иконников, председатель общественной палаты Сахалинской области и член Совета по развитию гражданского общества и правам человека, высказался за возвращение оценки за поведение в школьную систему. Критерии для такой оценки могли бы быть разработаны Российской академией образования. Президент России Владимир Путин поручил Кабинету министров рассмотреть необходимость введения этой оценки, подчеркнув, что в случае положительного решения она должна быть равнозначна другим оценкам.

Глава РАО Ольга Васильева отметила, что вопрос о введении оценки за поведение следует обсуждать только после широких общественных консультаций, однако такая система ранее существовала в стране. В 1943 году были приняты «Правила для учащихся», которые определяли требования к внешнему виду, учебе, общению с учителями и поведению школьников на уроках и переменах. Пятерка ставилась за «безупречное поведение», тройка – за «серьезное нарушение», а двойка присваивалась в случае обсуждения исключения из школы.