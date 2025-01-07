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Политика 7 января 2025 11:01

В Госдуме назвали 2025-й годом международной перезагрузки

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2025-й станет годом перезагрузки международных отношений. Такое мнение выразил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Не сомневаюсь, что 2025 год станет годом перезагрузки, распада одних не оправдавших себя противоборствующих блоков и создания новых», – приводит слова парламентария РИА Новости.

Он уверен, что процессы по объединению вокруг РФ государств, способных противостоять западным странам, в наступившем году будут только усиливаться.

Ранее в Госдуме назвали преимущества социальных вкладов.

#госдума рф
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