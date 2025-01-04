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В Госдуме назвали преимущества соцвкладов
Депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб назвала основные преимущества соцвкладов.
«Это тот самый социальный вклад, о котором долго говорили. Необходимо дать людям возможность накапливать. Накапливать средства для самых незащищённых слоёв населения. Именно поэтому сумма вклада невелика, она составляет до 50 тыс. рублей», – сказала парламентарий в беседе с RT.
Она добавила, что благодаря такому вкладу россияне с небольшими заработными платами смогут накопить средства, которые в дальнейшем они смогут использовать на собственные нужды.
Ранее стало известно, что наиболее крупные банки планируют запустить программу соцвкладов. Уточняется, что ставка по таким вкладам будет более выгодной, чем по классическим.
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