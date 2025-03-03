В Госдуме напомнили об индексации социальных пенсий с 1 апреля

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С 1 апреля в России будут проиндексированы социальные пенсии. Об этом напомнил председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает RT.

«У нас социальные пенсии индексируются 1 апреля. Индекс заложен около 15% в связи с тем, что изменяется прожиточный минимум (повышается на 15%), в связи с этим и пенсия социальная повышается на 15%», – пояснил парламентарий.

Нилов также заметил, что неработающий пенсионер по-прежнему не может иметь доход ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Если у пенсионера маленькая страховая или социальная пенсия, ему «доплачивают либо из федерального, либо из регионального бюджета».

В январе страховые пенсии россиян были проиндексированы на 7,3%. В феврале была произведена доиндексация до 9,5% с учетом инфляции за 2024 год. Также получатели пенсий по старости получили доплату за январь.