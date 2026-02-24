В Госдуме напомнили о рисках, связанных с оформлением ипотеки на двоих

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Оформление ипотеки на двоих связано с рисками, поэтому принимать соответствующее решение нужно взвешенно. Об этом напомнил заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Каплан Панеш, передает RT.

«<...> если платежи и доли в квартире распределены неравномерно, например, 70 на 30, такой подход должен быть закреплен не только в документах о праве собственности, но и в обязательствах перед банком», – отметил депутат.

При этом он рекомендовал заключать в таких случаях брачный договор или соглашение, где было бы четко прописано, кто и в каком размере вносит ежемесячные платежи и какую долю недвижимости получает.

«Без такого документа даже при раздельном владении банк вправе требовать погашения кредита от обоих заемщиков в полном объеме», – предупредил парламентарий.

Отказ же в выдаче кредита, по его словам, может быть вызван недостаточным совокупным доходом, плохой кредитной историей одного из заемщиков, нестабильной занятостью, слишком маленьким первоначальным взносом либо высокой имеющейся долговой нагрузкой.

Самая сложная ситуация, добавил депутат, возникает при разводе. Бывшие супруги могут договориться, что жилье остается одному из них, а второй получает денежную компенсацию, но на такое соглашение обязательно требует согласия банка.

Дело в том, что кредитная организация должна убедиться, что оставшийся заемщик способен самостоятельно выплачивать долг. Вопрос выхода одного заемщика из ипотеки тоже решается только через банк. Оставшемуся заемщику надо будет подтвердить доход, достаточный для самостоятельного обслуживания кредита.

«Банк может пойти навстречу, если заемщик готов предоставить нового созаемщика взамен выбывающего. На практике вывести из договора родственников или бывших супругов без их согласия и без разрешения банка крайне сложно», – уточнил Панеш.

При этом финансовые организации не делят долг пропорционально доходам или долям в квартире, а требуют погашения от любого из заемщиков. Если же платежи становятся непосильными, можно просить банк разрешить продажу залоговой квартиры.