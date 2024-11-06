В Госдуме призвали запретить концерты дороже миллиона рублей за бюджетные средства

Заместитель Председателя Государственной Думы РФ Владислав Даванков внесет в нижнюю палату федерального парламента проект закона, запрещающего тратить на выступления артистов более 1 млн рублей из государственных и муниципальных бюджетов.

«Сэкономленные средства необходимо направить на финансирование здравоохранения и образования», – цитирует пояснительную записку к законопроекту РИА Новости.

Парламентарий назвал нецелесообразными столь значительные траты на выступления артистов.

Ранее депутат Госдумы РФ Игорь Антропенко предложил ограничить гонорары артистов. Свою позицию он аргументировал тем, что певец за час выступления не должен получать больше, чем участник СВО за месяцы службы. Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал данное предложение депутата, объяснив это тем, что большие гонорары артистов оправданы расходами артистов и индексом их популярности.