Пригожин жестко раскритиковал идею депутата Госдумы РФ о сокращении гонораров артистам

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Гонорары, которые получают артисты, вполне обоснованы, и никто не может их ограничивать. Такое мнение «Татар-информу» высказал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Ранее депутат Госдумы РФ Игорь Антропенко предложил ограничить гонорары артистов. Свою позицию он аргументировал тем, что певец за час выступления не должен получать больше, чем участник СВО за месяцы службы.

«Это просто чистый хайп. Я считаю, что подобные заявления носят абсолютно безрассудный, глупейший характер. Вопрос заключается в том, что расходник у артиста колоссальный. Если мы ограничим гонорар, коллектив из 20 человек что будет делать? Депутат будет оплачивать? Офис будет содержать депутат? Звукорежиссера тоже будет депутат содержать? Съемки клипов кто будет содержать? Меня, честно говоря, поражают эти люди своим слабоумием. Подобные вещи делают слабоумные люди, потому что не отдают себе отчет», – сказал Пригожин.

По словам продюсера, перед выступлением артисты расходуют немалые средства на подготовку к мероприятию.

«Человек выходит на сцену, он покупает сам себе одежду. Человек покупает сам себе микрофон, сам себе наушники покупает. Это все делает артист. Если ему урезать гонорар, с чего он будет тогда это все покупать? На сцену в чем он будет выходить? Ему форму должны выдать?» – добавил он.

Пригожин добавил, что высокие гонорары артистов обоснованы расходами и индексом популярности.

«Индекс популярности и расходы имеют громаднейшее значение в востребованности артиста, и никто не вправе ограничивать цену артиста и ставить его в определенные рамки», – заключил спикер.