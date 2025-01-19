В Госдуме допустили возвращение TikTok в Россию после ситуации в США

Зампред комитета Государственной Думы по информполитике Андрей Свинцов допустил, что соцсеть TikTok может вернуться в РФ после ее блокировки в Соединенных Штатах. По словам спикера, Россия не накладывала никакие ограничения на работу данного приложения, пишет «Газета.Ru».

«TikTok в России не запрещен, никаким образом не ограничен со стороны России. Ограничение работы — это самостоятельное решение компании. Если TikTok окончательно уйдет с рынка США, то не будет никаких препятствий, чтобы заходить на те, где ему никто не мешает, в том числе и на российский. Это действительно возможно», - сказал он.

Спикер отметил, что избранный президент США Дональд Трамп со своей командой весь 2025-й будет перенастраивать глобальные экономические и геополитические союзы.

Однако, по мнению Свинцова, TikTok - одна из самых вредных соцсетей для детей и подростков, так как в ней публикуют скопированный чужой контент. Как сказал депутат, в России надо создать соцсеть, которая будет поощрять креативность и талант подростков. Причем, чем правильнее будут ролики, тем больше их нужно продвигать, отметил он.

Ранее сообщалось, что с утра 19 января TikTok полностью отключился в Штатах — приложение невозможно скачать из AppStore или Google Play, лента внутри также перестала работать.