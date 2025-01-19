TikTok перестал работать в Соединенных Штатах

Видеосервис TikTok перестал быть доступен в Соединенных Штатах еще до вступления в силу закона, запрещающего его деятельность на территории страны. Об этом сообщает агентство Reuters.

«В США принят закон о запрете TikTok. К сожалению, это означает, что пока вы не можете пользоваться TikTok. Нам повезло, что Президент Трамп сообщил, что будет работать с нами над решением, которое позволит восстановить TikTok, как только вступит в должность. Пожалуйста, следите за обновлениями», — сказано в сообщении, которое получили американские пользователи сервиса.

Ранее Верховный суд США решил, что закон, требующий блокировки TikTok в стране или его продажи материнской компанией ByteDance, не нарушает Первую поправку Конституции, которая защищает свободу слова.

«<...> Конгресс США постановил, что отчуждение активов необходимо для решения проблемы защиты национальной безопасности в связи с практикой сбора данных TikTok и его взаимоотношениями с иностранным противником», — констатировал суд.

В Соединенных Штатах TikTok пользуются более 170 млн человек. Но ByteDance является китайской компанией, и американские власти подозревают ее в сборе данных пользователей.

При этом избранный Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News, что его администрация рассмотрит возможность отсрочки блокировки видеосервиса TikTok на 90 дней. «<...> это уместно. Мы должны внимательно рассмотреть этот вопрос», — подчеркнул он.