В Госдуме анонсировали четыре индексации пенсий за два года

В России в 2026-м и 2027-м пенсии будут проиндексированы дважды в каждом году. Об этом сообщил член думского комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

«В 2026 предвидятся две индексации: на 4,5% с 1 февраля и 5,5% с 1 апреля. В 2027 году запланированы повышения на 4% и 4,1% соответственно», — приводит его слова РИА Новости.

С 1 января текущего года размер пенсии по старости был проиндексирован на 7,3%.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал, как новогодние праздники повлияют на размер заработной платы за январь.